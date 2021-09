Il caso di Laura Ziliani torna al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto?. Il programma condotto da Federica Sciarelli va in onda mercoledì 29 settembre su RaiTre in prima serata, con una puntata ricca di storie e vicende da approfondire. Oltre al caso della vigilessa di Temù, anche il mistero della morte del giovane Giacomo Sartori, e poi tutte le novità sul caso di Saman Abbas.

Al centro della puntata, come abbiamo visto, la vicenda di Laura Ziliani. Nel carcere di Verziano, dove sono state condotte lunedì mattina, continuano a mantenersi in un silenzio granitico Silvia e Paola Zani, rispettivamente 27 e 19 anni, accusate di aver ucciso la madre insieme a Mirto Milani, fidanzato ventisettenne di Silvia e amante di Paola.

Durante la puntata di Chi l’ha visto? Federica Sciarelli approfondisce le motivazioni che potrebbero aver spinto i tre a commettere l’omicidio. La pista più battuta è quella economica: si pensa che volessero mettere le mani sul patrimonio, soprattutto immobiliare, di Laura Ziliani.

Poi ancora la misteriosa morte di Giacomo Sartori, il giovane informatico scomparso da Milano e ritrovato impiccato ad un albero, nel Pavese, venerdì 24 settembre. Giacomo era scomparso dal capoluogo lombardo una settimana prima, senza lasciare tracce. Si pensa che sia stato un suicidio, ma quali sono le motivazioni alla base del gesto estremo? E, soprattutto, cosa è successo dopo che lo zaino del giovane è stato rubato?

Nella puntata novità anche per quanto riguarda il caso di Saman Abbas. Dopo l’arresto dello zio, Danish Hasnain, per cui è attesa la decisione, proprio mercoledì 29 settembre, del tribunale francese per quanto riguarda l’estradizione in Italia, si continuano a cercare i genitori, fuggiti in Pakistan. Il corpo della ragazza, inoltre, non è ancora stato trovato nonostante le ricerche.