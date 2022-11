Chiara Ferragni a Petra: il look di tendenza non passa inosservato

Ce l’ho, ce l’ho, mi manca: Chiara Ferragni nei giorni scorsi ha fatto la conta delle 7 meraviglie del mondo visitate fino a oggi. Con Petra, il celebre sito archeologico situato a pochi chilometri da Amman, ha raggiunto quota 5: all’appello mancano ancora Machu Picchu e il Taj Mahal. In questi giorni, la nota influencer cremonese è volata in Giordania in compagnia del suo team e di Chiara Biasi e Filippo Fiora, amici storici della moglie di Fedez. La compagnia ha soggiornato in un hotel di lusso, The Ritz-Carlton, considerato il fiore al’occhiello delle strutture ricettive della nazione.

La vacanza, manco a dirlo, scorre piacevole tra cene presso Roberto’s, l’esclusivo ristorante dell’albergo che gode di una vista mozzafiato sulla città, ed escursioni nei dintorni. Per la gita a Petra Chiara Ferragni ha indossato un outfit molto particolare, ricco di dettagli di tendenza. Il look è un completo in raso monocromatico firmato Blumarine che riprende due trend della prossima stagione. Il primo è il colore, un intenso total violet, perfetto per la carnagione chiara dell’imprenditrice.

Il secondo, anticipato nei giorni scorsi da Cristina Marino, è il pajama style che riproduce il taglio e il mood rilassato tipico dei pigiami maschili. Il completo indossato da Chiara Ferragni è composto da una casacca con ruches e pantaloni cargo. A completare il tutto un paio di stivali borchiati in pelle nera e una minibag di Louis Vuitton con stampa all over. La donna ha indossato anche un finto piercing in argento sul setto nasale e un paio di orecchini a cascata.