Cristina Marino rilancia il trend del pajama street style

Lo stile di Cristina Marino non cessa mai di stupire. La bionda imprenditrice, entrata da poco nel secondo trimestre di gravidanza, non rinuncia a outfit eclettici e ricchi di fantasia. L’abbiamo vista indossare shorts bianchi strappati con un sensuale crop top giallo ma anche un meraviglioso abito total black di Giorgio Armani in occasione del Festival del Cinema di Venezia. Nei giorni scorsi però la moglie di Luca Argentero ha alzato l’asticella dei look più ricercati e ha pubblicato una serie di scatti su Ig che la ritraggono con un outfit molto particolare.

Comodi pantaloni in seta e camicia over: questo è il completo di H&M che Cristina Marino ha scelto per un pomeriggio in città. La vera particolarità però non è il taglio morbido che maschera il pancione ma la fantasia all over a righe blu e verdi che regala al capo un inedito mood da notte. Un pigiama a tutti gli effetti che la fondatrice di Befancyfit ha reso ancora più glamour con una classica borsa Chanel a tracolla abbinata a uno dei trend della prossima stagione, l’anfibio nero con la suola a carrarmato: piccoli dettagli che hanno trasformato il completo low cost di H&M in un outfit da passerella!

Per riproporre questo look è necessario prestare particolare attenzione all’acconciatura. Nessuna piega strutturata o troppo elaborata, meglio scegliere una coda di cavallo bassa, leggermente spettinata, come ha fatto Cristina Marino. Il tocco di classe? Un paio di occhiali da sole grandi, da diva, a mascherare lo sguardo. La modella milanese, alla seconda gravidanza, sfoggia un fisico perfetto, merito del costante allenamento al quale si sottopone ogni giorno. Il suo motto? Volersi bene è la prima regola per stare bene!