Chiara Ferragni sceglie la celebre Birkin d'Hermès per il primo giorno di scuola di Leone

Settembre, tempo di rientri e primi giorni di scuola. Stamattina è stato il turno del piccolo Leone, figlio di Chiara Ferragni e di Fedez. Il bambino, in polo bianca e maglioncino blu, frequenta la prestigiosa Saint Louis School, un campus bilingue che accompagna i ragazzi dalla scuola materna fino alle superiori. A colpire i fan però non è stato l’outfit del primogenito di casa Ferragnez ma un dettaglio del look della mamma che sfoggia con disinvoltura una delle borse più iconiche di tutti i tempi, la Birkin di Hermès.

Il modello di Chiara Ferragni è realizzato in un pellame prezioso, il coccodrillo, e pare abbia un valore che sfiora i 150 mila euro. Una storia fatta di coincidenze quelle della Birkin, lanciata nel 1984 da Jean-Louis Dumas, presidente della Maison Hermès, per Jane Birkin. L’uomo, dopo un incontro in aereo con l’attrice inglese, decise di creare per lei una borsa grande, capace di contenere le sue cose, senza però rinunciare a un fascino e a un’eleganza senza tempo. Il modello fu un vero e proprio successo: da allora, per comprarne una, è necessario mettersi in lista d’attesa!

Chiara Ferragni la indossa con la naturalezza di sempre abbinandola a un paio di stivali neri. Nelle foto appare serena e rilassata così come il piccolo Leone che, al contrario dell’anno passato, sembra contento di ritrovare i suoi compagni di scuola. Questo è un periodo particolare per l’imprenditrice digitale. Dopo le polemiche per l’aperitivo su un ghiacciaio svizzero, è arrivato l’annuncio a sorpresa dell’esclusione di Ferragni dal cda di Tod’s in quanto, secondo la celebre azienda marchigiana, sarebbero venuti meno i requisiti d’indipendenza richiesti dal suo ruolo.