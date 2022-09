Fedez e Chiara Ferragni, spettacolare cena a Portofino per festeggiare l'anniversario

La luna, il mare, la celebre piazzetta di Portofino e una tavola decorata con una cascata di rose bianche. Questa è la location che Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto per celebrare il quarto anniversario di matrimonio. La coppia è reduce da un anno difficile e intenso che li ha uniti ancora di più. Fedez nei mesi scorsi aveva scoperto per caso di soffrire un tumore endocrino al pancreas, asportato grazie a un intervento chirurgico d’emergenza. Ora sta bene ma, come ha affermato in una commovente dedica su Ig, la sua forza è data dalla moglie e dai piccoli Leone e Vittoria.

Non è la prima volta che la coppia sceglie la Liguria come meta delle proprie vacanze. Chiara Ferragni ha portato spesso i figli all’Acquario di Genova e Fedez ha sempre dimostrato di apprezzare le bellezze naturali della regione. Stavolta Portofino, diamante di punta del Golfo del Tigullio, ha ospitato un anniversario speciale come testimoniato dalle foto pubblicate su Instagram. I due, dopo una piccola passeggiata nella piazzetta di Portofino, sono saliti al Castello di Brown, una delle location più suggestive della zona.

Ad attenderli un meraviglioso tavolo ornato da una candida tovaglia e decine di rose bianche. A completare l’atmosfera ci hanno pensato le piccole luci soffuse e gli sguardi innamorati e visibilmente emozionati della coppia. L’outfit di entrambi non è passato inosservato per lo stile e la raffinatezza: il rapper ha indossato un completo nero e una camicia bianca mentre Ferragni ha sfoggiato un vestito total black impreziosito da un micro top incrociato sul seno. Dopo la cena, Fedez e Chiara Ferragni sono tornati a Milano.