Sono settimane movimentate per Chiara Ferragni. L’influencer di Cremona, reduce da una cena romantica con Fedez, è volata in Svizzera con il solito gruppo di amici composto, tra gli altri, dal noto architetto Filippo Fiora e dalla blogger Chiara Biasi. Tra una gita sul lago e una cena raffinata, il gruppo ha deciso di noleggiare un elicottero privato per salire su un ghiacciaio delle Alpi svizzere. Qui, come ampiamente documentato sui social, Ferragni e gli amici sono scesi per concedersi un aperitivo in alta quota.

Le foto pubblicate su Instagram hanno suscitato lo sdegno da parte del popolo dei social. Numerose sono state le critiche e le obiezioni sollevate da chi ha rimproverato all’influencer di “predicare bene e razzolare male”. Sul banco degli imputati ci sarebbe un’assoluta incoerenza tra le parole dell’imprenditrice digitale, da sempre attenta all’ambiente e all’impegno civile, e i suoi comportamenti nella vita reale. In un periodo di urgenza climatica e a pochi mesi dalla strage della Marmolada costata la vita a 6 persone, il gesto di Ferragni non è piaciuto a nessuno.

La scelta di brindare in un ambiente naturale considerato a rischio è apparsa grottesca, di cattivo gusto e non solo. Da tempo gli attivisti chiedono a Ferragni di dimostrare il suo impegno nei confronti dell’ambiente rinunciando a lussi come il jet o l’elicottero privato, come in questo caso. Dal canto suo Chiara Ferragni non ha rilasciato nessuna dichiarazione. Dopo il breve soggiorno elvetico, è volata a Roma per uno shooting fotografico organizzato per pubblicizzare la nuova linea lingerie di Intimissimi.