Chiara Ferragni diventa Christina Aguilera per una notte: lo scatenato party di Halloween!

Al mattino Chiara Ferragni era un personaggio del celebre cartone animato Toy Story, insieme al marito Fedez e ai due figli, Leo e Vittoria. Più tardi, però, la celebre influencer si è voluta dedicare una serata fra sole donne e ha partecipato insieme alle sorelle Valentina e Francesca ad un esclusivo party in maschera a Milano. Tema della festa è stato quello delle più celebri rockstar internazionali e la Ferragni ha interpretato al meglio l’idea, calandosi nei panni di Christina Aguilera.

Per l’occasione, Chiara ha indossato un costume che la cantante scelse per interpretare il celebre video Dirrty, che ha certamente rivoluzionato il mondo della musica, anche per la carica erotica che emanava. Con un micro bikini, i pantaloni di pelle con spacco sul lato B e i capelli lisci e lunghi impreziositi da treccine e ciocche nere, la Ferragni ha fatto il pieno di like. Valentina Ferragni, invece, si è calata nei panni di Katy Perry mentre la sorella più grande, Francesca, ha optato per un grande classico, diventando Madonna.

Le tre sorelle Ferragni, però, non era certo sole. Con loro anche le amiche di sempre, in particolare Francesca Oniga che si è trasformata in Lady Gaga e l’influencer Chiara Blasi, che invece ha scelto di essere per una sera Shania Twain. Fra le altre maschere che hanno celebrato le più grandi donne nella musica internazionale di tutti i tempi, si sono fatte notare quella di Orietta Berti, di Loredana Bertè, delle Spyce Girls e infine di Gwen Stefani.