Perché Valentina Ferragni ha dovuto indossare degli occhiali da vista

Un anno altalenante per Valentina Ferragni che nei mesi scorsi ha vissuto momenti di autentica preoccupazione per la scoperta casuale di un carcinoma e per una diagnosi errata di insulino-resistenza. Le ultime immagini l’avevano ritratta felice e serena in compagnia di Chiara Ferragni e dei nipoti a Ibiza e delle amiche di sempre, con le quali si è concessa una lunga vacanza. Non è passata inosservata l’assenza di Luca Vezil, storico compagno della donna, che dalla fine di luglio è letteralmente scomparso dal profilo Ig di Valentina Ferragni.

Le voci della crisi tra i due si sono rincorse a lungo ma la coppia non ha rilasciato nessuna dichiarazione. Ferragni intanto è tornata a Milano per riprendere l’attività lavorativa. Nelle ultime ore ha pubblicato uno scatto in cui è apparsa per la prima volta con una elegante montatura nera. Gli occhiali non hanno tolto nulla alla sua naturale bellezza. Il colore scelto infatti sottolinea ancora di più le sfumature naturali dei suoi occhi. Nelle stories però Valentina Ferragni ha svelato qualche dettaglio in più.

La donna ha raccontato infatti di aver rinunciato alle abituali lenti a contatto perché è stata colpita da una piccola infezione agli occhi. Niente di preoccupante ma dovrà rassegnarsi a indossare gli occhiali ancora per qualche giorno. L’accessorio le piace, ha continuato, ma truccarsi senza lenti è scomodo e difficile soprattutto per chi, come lei, è affetto da una miopia importante. Ai fan che la hanno consigliato di operarsi per risolvere il difetto visivo, Valentina Ferragni ha risposto che potrà intervenire soltanto quando la miopia si sarà stabilizzata.