I Ferragnez festeggiano Halloween: fan estasiati dai loro costumi

La notte di Halloween è in arrivo, ma i Ferragnez hanno voluto portarsi avanti e hanno già festeggiato questa ricorrenza che è ormai in voga da anni anche in Italia. La coppia ha ovviamente coinvolto anche i loro bambini, Leone e Vittoria, e hanno ovviamente condiviso i momenti più importanti della serata sui loro profili social.

Come già accaduto negli anni passati, i quattro hanno scelto costumi abbinati genitori-figli, che confermano ancora di più l’armonia che si respira in casa. Su suggerimento di Fedez, questa volta i Ferragnez hanno deciso di vestirsi prendendo ispirazione dai personaggi del film Toy Story. Il cantante ha così ironizzato su questo, arrivando ad affermare di voler “mollare tutto per fare il costumista”.

Inevitabilmente, l’attenzione dei loro follower si è concentrata soprattutto sui due piccoli. I due, uniti da una molla, hanno vestito i panni di Slinky, il cane di Toy Story di cui Leone ha inerpretato la testa e Vittoria il suo sedere.

Tantissimi i commenti estasiati dei fan, tra cui spiccano “Siete la famiglia più bella del mondo”, “Pazzeschi” e “Sempre un passo avanti a tutti”.

Non è mancata però qualche critica nel momento in cui l’influencer ha mostrato il suo abito. I più attenti, infatti, hanno notato che questo è lo stesso scelto da Kendall Jenner, anche se in realtà non c’è stato alcun intento di “copiarla”, ma solo una curiosa coincidenza. Anzi, una differenza in realtà c’era: la statunitense ha lasciato il suo lato B quasi del tutto scoperto.