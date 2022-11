Chiara Ferragni, l’albero di Natale sorprende Vittoria

Gli occhioni spalancati, uno sguardo che da interrogativo diventa estasiato: la reazione di Vittoria Lucia Ferragni alla vista dell’albero di Natale è bellissima e il video, in poche ore, diventa virale! Gigantesco, decorato nei toni del verde dell’oro, ravvivato da piccoli bastoncini di zucchero e perfettamente illuminato, l’abete di casa Ferragnez ha un solo problema a detta di Fedez ovvero… pende pericolosamente verso un lato! “Sembra stia per cadere” racconta divertito il rapper affermando che l’idea di prepararlo il 12 di novembre è stata di Chiara Ferragni perché a lui, alla sola vista dell’albero, viene una grande ansia!

Le decorazioni scelte da Chiara Ferragni non si limitano a palline e luci. Sotto l’albero infatti la nota influencer ha sistemato una serie di pacchi rossi di varie dimensioni, in attesa che inizino ad arrivare i regali veri! Nonostante manchi più di un mese alle festività natalizie, in casa Ferragnez la scelta di anticipare i tempi è stata dettata anche dalla necessità di scacciare via il brutto ricordo del Natale dello scorso anno quando la coppia ha dovuto trascorrere a casa l’intero periodo a causa del Covid 19.

L’arrivo anticipato del Natale in casa Ferragni-Fedez quindi ha un sapore che sa di riscatto e di rivincita nei confronti di un anno che ha riservato delle amare sorprese alla coppia. Nei giorni scorsi il cantante, intervenuto in un talk a Il Tempo della salute di Milano , ha rivissuto alcuni passaggi della sua malattia come la scoperta del tumore, la presa di coscienza e l’operazione che gli ha salvato la vita. L’uomo ha toccato diversi punti nella sua narrazione, spiegando anche come non sempre, dopo una brutta malattia, si riesca a diventare delle persone migliori.

Articolo originale pubblicato il 14 novembre 2022