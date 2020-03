Chiara Ferragni lancia l’edizione limitata degli Oreo

Chiara Ferragni continua a scalare il successo ed ha aggiunto alle sue trovate in fatto di marketing il lancio di un’edizione limitata degli Oreo.

I famosi biscotti ripieni firmati dall’influencer sono confezionati in uno speciale pacchetto bianco, rosa e azzurro: sulla confezione compaiono il nome Chiara e il famoso logo con l’occhio della sua azienda. Durante il weekend l’imprenditrice digitale, che era in montagna con tutta la famiglia, ha colto l’occasione per lanciare il prodotto condividendo alcuni post su Instagram.

Nei messaggi social la Ferragni ha specificato che i biscotti si possono trovare sugli scaffali dei supermercati nel corso di tutta la prima settimana di Marzo al prezzo di una normale confezione. Alle speciale edizione degli Oreo è collegato anche un concorso che darà la possibilità di vincere pezzi della capsule collection: per partecipare basterà comprare due confezioni di biscotti e inserire la prova dell’acquisto sul sito dedicato.

La piattaforma dedicata ha commentato così l’iniziativa originale: “Quando un’icona del gusto incontra un’icona fashion, nasce un’esclusiva capsule collection, che mixa tutto il divertimento di Oreo con lo stile unico di Chiara Ferragni“.

Ovviamente non sono mancate varie polemiche a riguardo da parte di chi critica strategie di marketing di questo genere. A rispondere ci ha pensato Fedez, marito di Chiara, che senza peli sulla lingua ha lanciato la sua frecciatina al vetriolo: “Combattere la Ferry per contrastare il capitalismo è come bruciare un parrucchino per combattere la calvizie“.