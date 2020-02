Chiara Ferragni: la dedica social di San Valentino a Fedez

Chiara Ferragni non poteva astenersi da fare una dedica social a suo marito Fedez per San Valentino. La Regina di Instagram, che ha da poco superato i 18 milioni di followers, non ha dimenticato neanche il loro piccolo Leone, l’intruso negli scatti romantici della coppia. Non è mancata la risposta di Fedez, con una foto dal passato molto speciale.

Chiara Ferragni ha infatti condiviso una gallery delle sue dieci foto preferite con il rapper Fedez. Per alcuni simboleggiano le tappe più importanti della loro relazione, dalla gravidanza, alle nozze, alla nascita del primo figlio.

Una semplice didascalia “To my forever Valentine’s” (al mio Valentino per sempre) e foto indimenticabili, che abbiamo già visto nelle loro gallery social negli ultimi anni. La coppia, sempre più affiatata, ha ricevuto quasi 600 mila like al post. Subito dopo mamma Chiara è tornata a postare foto insieme al suo Leone, ormai la vera star del suo profilo Instagram.

Fedez ha risposto con il loro primo selfie insieme, rilsante al 2016. “Ottobre 2016, il nostro primo selfie.

Oggi è San Valentino e mi sono scordato il regalo. Punto tutto sul post nostalgia” ha scritto il rapper.

Chiara Ferragni e Fedez infatti si sono conosciuti nel 2016 a un pranzo con amici comuni. I due si sono messi insieme solo dopo parecchi mesi e numerose provocazioni sui social. La proposta di matrimonio è arrivata proprio sul palco di un concerto del cantante. E così a settembre 2018, in diretta sui social, la coppia ha detto sì, a Noto, in Sicilia, a pochi mesi dalla nascita del piccolo Leone.

L’influencer è solo una dei tanti personaggi dello showbiz che hanno usato i social per gli auguri di San Valentino, dall’auto proposta di matrimonio di Lady Gaga al romantico weekend di Nicole Kidman e Keith Urban.