Chiara Ferragni premiata ad Hollywood come icona della moda

È Chiara Ferragni l’ospite più atteso della 15° edizione del festival Los Angeles – Italia, che si svolge ogni anno a Hollywood. Pascal Vicedomini, fondatore e produttore di Los Angeles, Italia, ha spiegato le ragioni del premio che verrà consegnato questa sera, con queste parole «Chiara Ferragni incarna l’essenza dell’eccellenza italiana nel mondo, è un vero genio della comunicazione e, dopo essere diventata la più potente influencer della moda nel mondo, ha continuato ad affermarsi come imprenditrice digitale globale».

Accanto alla Ferragni ci sarà anche Elisa Amoruso, regista del film Chiara Ferragni – Unposted, che racconta la vita e la carriera dell’influencer più famosa del mondo. In questa settimana pre Oscar l’atmosfera ad Hollywood è elettrica e l’evento è un appuntamento imperdibile per la comunità italo-americana residente sulla West Coast. Parteciperanno al Festival anche altre eccellenze italiane, tra cui Remo Girone, Vittoria Zinny, Franco Nero, Francesco di Leva ma anche i registi Gabriele Salvatores, Francesca Archibugi e Ginevra Elkann.

Off to Los Angeles in @chiaraferragnicollection 💞

La Ferragni, in volo per Los Angeles, ne ha approfittato per scattarsi un selfie in aeroporto in un outfit targato Chiara Ferragni Collection: una tuta leopardata rosa chiaro, abbinata a due immancabili borse, una Chanel e l’altra Louis Vuitton.