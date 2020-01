Chiara Ferragni: il suo brand debutta a Hong Kong e Mosca

La Chiara Ferragni Collection, brand dell’influencer più nota del momento, debutta anche a Hong Kong e Mosca. In continua espansione, il marchio di Chiara Ferragni sembra inarrestabile, e ammicca sempre più a oriente.

Si tratterà di due esperienze differenti. Quello di Hong Kong sarà un flagship, uno spazio molto ampio che servirà da rappresentanza del marchio, con un concept, un design e uno stile selezionati da Chiara Ferragni stessa. Lo store avrà a disposizione 125 metri quadri. Il negozio sarà posizionato all’interno del mall K11 Musea di Hong Kong. Il centro commerciale è stato inaugurato lo scorso agosto e vale oltre 2 miliardi di euro.

A differenza dai tradizionali poli commerciali, questo racchiude non solo grandissime marche internazionali della moda, ma anche aree dedicate alla cultura e all’arte contemporanea.

Una sorta di negozio-museo, al quale solo le firme più grandi possono aspirare per avere uno spazio proprio. Un debutto davvero unico quello di Chiara Ferragni a Hong Kong, al pari dei più grandi stilisti del mondo.

Quello di Mosca sarà invece un pop-up store, e non è chiaro per quanto tempo resterà aperto. Il sogno è quello di renderlo un punto vendita permanente. La location sarà il prestigioso Crocus City Mall.

Cosa avranno in comune i due negozi? I dettagli irrinunciabili della Ferragni, dai camerini glitterati, i colori pastello, gli elementi in neon.

Sicuramente Chiara Ferragni presenzierà all’apertura di entrambi i store, come è solita fare, tra curiosi, fan e tanti media. Non ci resta che seguire le sue stories su Instagram per scoprirne di più.