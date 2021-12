Chiara Ferragni è tornata sui social più sensuale che mai. Dopo il successo delle prime puntate della serie Amazon Prime, The Ferragnez – molto apprezzata in tutto il mondo – l’imprenditrice digitale è tornata a far parlare di sé sui social, a causa di una tutina (davvero super sexy) sfoggiata su Instagram il 14 dicembre.

In una serie di scatti l’influencer si mostra sempre più sensuale, sfoggiando una jumpsuit nera, velata, di Calzedonia, piena di intarsi e trasparenze. Per rendere il look ancora più sexy, Chiara ha optato per un maxi stivale al ginocchio – sempre nero naturalmente – con i tacchi a spillo. Sopra gioca con una giacca in pelle nera, che aggiunge e toglie all’occorrenza. Un look strepitoso per le feste.

“Ready for your judgement” (pronta per il vostro giudizio), scrive a corredo dello scatto Chiara Ferragni. E di giudizi, sia positivi che negativi, ne ha naturalmente ricevuti tantissimi. Del resto, l’imprenditrice digitale è ormai abituata alle critiche di tutte quelle persone convinte che la maternità avrebbe dovuto spingerla a cambiare stile o atteggiamento. E ha sempre combattuto per dimostrare che l’essere madre non può e non deve privarla della sua femminilità.

La foto ha diviso i follower, tra chi ha apprezzato incredibilmente l’outfit a chi l’ha totalmente bocciato. “Tanta fatica per infilarlo alla fine uscivi nuda era più semplice no?“, scrive qualcuno. E ancora: “Con questo outfit non puoi pensare di rappresentare lo stile delle donne normali“.

Il look ha strappato un ‘mi piace’ e un commento anche alla piattaforma Amazon Prime, che sotto al post ha scritto: “The judgement is in that these are making us sweat…and it’s literally winter”, ovvero “Il giudizio sta nel fatto che con queste (foto) ci stai facendo sudare… ed è inverno”. La risposta della piattaforma digitale ha conquistato ben 4mila like (e risposte divertenti sotto) degli utenti di Instagram.