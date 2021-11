Il rosso si riconferma il colore della stagione (o addirittura dell’anno). Dopo i magnifici abiti rosso Valentino sfoggiati da Meghan Markle al gala Salute to Freedom a New York e da Lady Gaga per la premiere a Milano del suo nuovo film House of Gucci, anche Chiara Ferragni fa la sua apparizione, con un tubino rosso, a Londra, dove è volata per una toccata e fuga in occasione di un evento speciale dedicato a GHD.

Chiara è apparsa sui social con un abito dal taglio classico, realizzato dal suo brand omonimo in occasione delle festività natalizie in arrivo. Del resto, Chiara Ferragni non ha mai nascosto di amare profondamente il Natale, tanto di aver iniziato ad addobbare il suo appartamento a Milano molto prima del canonico 8 dicembre. Per le feste, inoltre, l’influencer sta promuovendo anche la sua nuova linea di rossetti, glitterati e luminosi per brillare ancora di più durante questo magico periodo dell’anno.

Il tubino sfoggiato dall’imprenditrice digitale in una serie di scatti su Instagram, che la ritraggono nell’albergo dove ha alloggiato in vista dell’evento, è un modello classico rivisitato. Un abito semplice con maniche ricoperte di strass argento a forma di cuore e scollo più ampio sulla schiena. Realizzato in velluto e con un colore molto brillante, il tubino presenta anche due piccoli spacchi sulla gonna, che aggiungono un tocco di sensualità alla mise.

Sotto, degli immancabili collant neri velati che rendono il vestito ancora più chic e un vero must per il periodo delle feste in arrivo. Ai piedi Chiara calza dei sandali neri con il cinturino alla caviglia: alti, tacco squadrato a blocco proprio come piace a lei. L’ultimo tocco di stile è lo smalto ai piedi, che si intravede attraverso il collant: tassativamente rosso. Che dire: chic ed elegante, l’influencer non sbaglia mai un colpo.