Vi ricordate la villa di Frank Zappa che Lady Gaga aveva acquistato nel 2016 per 5 milioni e rotti di dollari? Beh, ora la star l’ha venduta alla figlia di Mick Jagger, Lizzy. L’abitazione che si trova a Los Angeles era stata messa in vendita dopo la morte del celebre compositore e ora sta passando di mano in mano alle celebrities.

Un tripudio di lusso per questa casa piena di camere da letto, piscina esterna immersa nella natura, campo da tennis e persino uno studio di registrazione. Lady Gaga l’ha venduta a Lizzy Jagger, per 6,5 milioni, un prezzo nettamente superiore rispetto ai 5,3 milioni pagati inizialmente dell’artista.

La villa è piena zeppa di ricordi del primo proprietario, dall’arredamento ai poster sulle pareti della sala di incisione, fino alle targhe serigrafate nel salotto. Lo stile passa dallo stravagante al semplice dai colori accesi delle zone giorno ai quelli più tenui delle camere da letto, che alle pareti ha una carta da parati sui toni dell’azzurro e il parquet sul pavimento.

La sala da pranzo, la cucina con il grande tavolo e il salotto principale sono direttamente affacciati verso il grande giardino e hanno pavimenti e pareti affrescati. I soffitti cambiano in ogni stanza, da quelli alti in travi di legno a vista a quelli più bassi per le stanze dedicate alla lettura. In questa villa non c’è un ambiente uguale all’altro e pare che regnino in armonia molti stili differenti.

Nel bagno padronale è presente sia un’enorme doccia che una vasca confortevole adagiata in una nicchia. L’esterno della casa è immerso completamente nel verde e c’è spazio anche per lo sport con una postazione per il ping pong inserita un grande gazebo. Il pezzo forte della villa è la piscina all’esterno, immersa nella natura e lontano da sguardi indiscreti.