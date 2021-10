Torna l’appuntamento di Italia 1 con i film firmati Aldo, Giovanni e Giacomo (Qui il trailer ufficiale). Il 21 ottobre va in onda Chiedimi se sono felice, la terza pellicola diretta (insieme a Massimo Venier) e interpretata dai tre comici, uscita nelle sale nel 2000. Il film si apre con Giacomo (Giacomo Poretti) che si presenta a casa di Giovanni (Giovanni Storti), ricevendo una porta in faccia: la voce narrante, quella di Aldo (Aldo Baglio), spiega che è necessario fare un passo indietro per capire la vicenda.

La storia è, infatti, un lungo flashback, che ripercorre tutti gli eventi che hanno portato il trio di amici inseparabili alla rottura. I tre sognano di diventare attori e di mettere in scena una propria versione del Cyrano de Bergerac, ma nel frattempo fanno dei lavori che non li soddisfano. Aldo fa la comparsa al Teatro alla Scala; Giovanni si mantiene facendo la statua vivente in un grande magazzino; Giacomo è un doppiatore. Neanche la loro vita sentimentale li rende felici: il primo è un donnaiolo, sostiene di essere single ma in realtà è intrappolato in una relazione con Silvana (Silvana Fallisi), decisamente soffocante. Il secondo è solitario, concentrato a trovare il lavoro dei suoi sogni, mentre il terzo è un inguaribile romantico.

Tuto cambia quando Giovanni, per puro caso, incontra Marina (Marina Massironi), una giovane hostess di cui ben presto si innamora. La loro storia procede a gonfie vele, fino a quando la ragazza parte per un viaggio a Francoforte. Deciso a riconquistarla, lui decide di raggiungerla, ma nello stesso momento lei decide di restare a Milano: va ai grandi magazzini per parlare con lui, ma lì trova Giacomo, che lo sta sostituendo. Tra i due nasce qualcosa, e quando Giovanni lo viene a sapere decide di troncare i rapporti con l’amico, e anche con Aldo, accusato di essere suo complice.

Il racconto torna poi al presente, quando Aldo invita gli altri due in Sicilia, dicendo loro di essere molto malato. Giacomo e Giovanni, insieme a Marina, decidono quindi di partire. Grazie alla messa in scena del loro spettacolo, i tre amici riallacciano i rapporti. Chiedimi se sono felice è uno dei film del trio più apprezzati dal pubblico, e uno di quelli di maggior successo, insieme a Tre uomini e una gamba, Così è la vita e La leggenda di Al, John e Jack. Da non trascurare anche la colonna sonora, interamente affidata a Samuele Bersani, con brani come Giudizi Universali e Spaccacuore.