Siero ciglia: cos'è, benefici e prodotti migliori

Ciglia più forti e più lunghe con i prodotti beauty di nuova generazione: il siero ciglia è il must have per uno sguardo magnetico anche senza bisogno di mascara. Esistono infatti delle proposte di case cosmetiche che grazie ai giusti ingredienti riescono a stimolare la crescita delle ciglia.

Volete ciglia folte e lunghissime (perfette anche senza il piegaciglia) come una star? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul siero ciglia.

Siero ciglia: cos’è

Il siero ciglia è un prodotto che si presenta spesso con la forma di un eyeliner liquido (ma non sempre, of course…);

(ma non sempre, of course…); Un siero per ciglia che funziona contiene ingredienti come i peptidi in grado di promuovere il nutrimento dei follicoli piliferi;

in grado di promuovere il nutrimento dei follicoli piliferi; Inoltre, vitamine come la biotina hanno la capacità di rinforzare le ciglia oltre che i capelli, donando un effetto più sano e volumizzato;

hanno la capacità di rinforzare le ciglia oltre che i capelli, donando un effetto più sano e volumizzato; Spesso sono presenti anche aminoacidi ed estratti vegetali (come l’estratto di semi di zucca e l’ olio di ricino) che possono rallentare il processo di caduta delle ciglia, garantendo un numero totale maggiore di ciglia durante il ciclo di nascita-crescita-caduta;

che possono rallentare il processo di caduta delle ciglia, garantendo un numero totale maggiore di ciglia durante il ciclo di nascita-crescita-caduta; La maggior parte degli ingredienti per la crescita ciglia agiscono idratando e nutrendo la pelle alla base delle ciglia;

Il siero va steso tutte le sere per almeno un paio di mesi pennellando la radice delle ciglia con un velo di prodotto.

I benefici del siero ciglia

A cosa serve il siero per ciglia? È un prodotto di bellezza indicato per tutte le persone che desiderano dare alle ciglia volume, forza e lunghezza;

Grazie alle formule ad hoc, i migliori sieri per le ciglia sono dei trattamenti veri e propri che agiscono sulla bellezza delle stesse ciglia e le rendono lunghe e folte, a patto che si applichi il prodotto con costanza;

Mentre i mascara allunganti allungano solo temporaneamente le ciglia con microfibre di nylon, cere e resine ma agiscono solo sull’esterno del pelo, i sieri hanno effetto all’interno, agendo direttamente sui bulbi e stimolando la crescita delle ciglia, grazie a un’alta percentuale di vitamine, come la A, la B (soprattutto la B5) la C e la E, che rafforzano i follicoli piliferi e, di conseguenza, i peli, che cresceranno più lunghi e spessi.

I migliori sieri per ciglia

Shiseido Full Lash Serum

Trattamento ciglia e sopracciglia che ne stimola la crescita garantendone un aspetto più lungo e folto. Aderisce perfettamente su tutta la lunghezza delle ciglia e sulle radici delle sopracciglia rendendole più folti e resistenti a stress e danni ambientali.

Caratteristiche: perfetto per chi desidera sopracciglia folte e robuste, ottimo anche per chi ha la pelle sensibile.

Prezzo consigliato: 51 euro Acquista ora

Filorga Optim-Eyes ciglia e sopracciglia

Doppio prodotto che contiene una formula nutriente che idrata, ammorbidisce e volumizza. A un’estremità presenta un pennellino ultrasottile per un’applicazione di precisione alla base di ciglia e sopracciglia. Associa i complessi KERA-EXTEND CX® e NCTF® per proteggere le delicate ciglia e sopracciglia, riducendo rotture e caduta e allungando i singoli peli, per un aspetto più pieno. All’altra estremità è presente uno scovolino dal design ideato per rivestire tutte le ciglia e le sopracciglia con un siero trattante. Una matrice nutritiva dalla doppia azione arricchisce le ciglia e le sopracciglia con proteine, promuovendo crescita e volume.

Caratteristiche: ciglia e sopracciglia più piene e folte e visibilmente sane. La formula trasparente che garantisce una maggiore durata del make-up.

Prezzo consigliato: 53 euro Acquista ora

Lancôme Advanced Génifique Yeux Light Pearl

Formula avanzata attivatrice di giovinezza occhi e ciglia. Questa nuova formula anti aging è arricchita in frazioni di probiotici e dotata di un applicatore massaggiante flessibile a 360° per un effetto sinergico nel trattamento del contorno occhi. Insieme, aiutano a ridurre visibilmente l’aspetto di borse e occhiaie e adesso a rinforzare le ciglia.

Caratteristiche: leviga l’aspetto delle rughe sottili; attenua le borse, riduce l’aspetto di occhiaie e rinforza le ciglia.

Prezzo consigliato: 77 euro Acquista ora