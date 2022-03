La Paris Fashion Week è appena iniziata e ci ha già regalato moltissime emozioni. Proprio il 28 febbraio infatti, giornata d’apertura, è stato reso omaggio alla creatività e al genio di Virgil Abloh, il giovane stilista venuto a mancare lo scorso novembre. E a tre mesi dalla sua scomparsa, la settimana della moda parigina l’ha ricordato con una sfilata di Off-White, il brand fondato proprio dal talentuoso stilista nel 2013.

E per Spaceship Earth, an ‘Imaginary Experience’, hanno sfilato i nomi più importanti della moda, da Naomi Campbell a Kendall Jenner. A conquistare la passerella (e i nostri cuori) sono state anche Cindy Crawford e la figlia Kaia Gerber, che hanno sfilato insieme per omaggiare lo stilista 41enne, nonché direttore artistico di Louis Vuitton.

Cindy Crawford, classe 1966, ha sfoggiato per l’occasione una meravigliosa gonna di tulle, a balze e color cipria, abbinata ad una giacca nera corta e a maniche lunghe. La segue poco dopo la figlia Kaia Gerber, che calca la passerella con un mini dress bombato grigio-azzurro con una t-shirt gialla sotto, a stampe, che riporta la scritta Pop in verde. Le due hanno letteralmente conquistato la scena, creando quasi un continuum tra le sfilate degli Anni ’90 e quelle attuali.

Insieme a loro hanno solcato le passerelle anche le modelle più importanti del panorama internazionale: dalle sorelle Bella e Gigi Hadid a Naomi Campbell; poi ancora Kendall Jenner con Helena Christensen, e ancora Joan Smalls e Karlie Kloss con Amber Valletta, e poi Mariacarla Boscono, Bianca Balti, Candice Swanepoel, Lais Ribeiro, Carol Trentini. Ma a sfilare in onore di Virgil Abloh è stata anche Serena Williams, molto amica dello stilista.