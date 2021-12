Il rosa antico non passa mai di moda e, soprattutto in questa stagione, è uno dei colori più in voga. Anche – e soprattutto- se si tratta di lingerie. Lo sa bene Clizia Incorvaia, che in una serie di scatti su Instagram è apparsa più sensuale che mai con un body rosa tutto pizzi e trasparenze, che mette in evidenza il suo pancione.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, è inattesa del suo secondo figlio – il primo con il compagno Paolo Ciavarro – e sta raccontando la sua gravidanza sui social, parlando di gioie (ma anche difficoltà), di questo particolare periodo. L’influencer ha pubblicato un post che la ritrae sul balcone di casa, mentre cattura i tenui raggi di sole di questo inverno milanese.

“Il peso del pancione si fa sentire ma mi sento in forma! Il bebè pesa 700 g ed è 35 cm, si succhia il pollice e gioca con il cordone ombelicale. Immaginare ciò mi fa sentire vicino a qualcosa di divino, dite che è normale? Mi sento in uno stato di grazia. E voi come vivete e avete vissuto tutto ciò?”.

Clizia indossa un body semitrasparente e rosa antico della Guess. La stoffa tutta pizzo e laccetti abbraccia il pancione con eleganza. Sopra al body, un accappatoio che lascia scoperta una spalla, mettendo in risalto l’incavo del collo. Nelle foto, l’influencer gioca a mostrare e a coprire il body, cambiando posa continuamente. I capelli biondi e mossi sono lasciati sciolti sulle spalle, il trucco è leggero ma efficace: una linea di eyeliner, molto mascara e un rossetto rosa scuro a mettere in risalto le labbra. Semplicemente perfetta e molto sensuale.