Ashley Graham incinta mostra fiera il pancione (e le smagliature)

Ashley Graham, più bella e raggiante che mai con il pancione. La modella curvy americana, 34 anni, icona assoluta della body positivity è di nuovo in dolce attesa. Aspetta due gemellini dopo che nel 2020, nel corso del primo lockdown, ha partorito il suo primogenito Isaac. Il marito della modella è il regista e fotografo Justin Ervin.

La modella, che conta oltre 15 milioni di follower su Instagram, pubblica quotidianamente foto del suo pancione senza timore di mostrare le sue forme o le sue smagliature. Ha sempre amato follemente il suo corpo, e ha sempre rifiutato le etichette, come quelle di plus size tanto da intraprendere una vera e propria battaglia per l’accettazione dei corpi femminili, di qualsiasi taglia essi siano.

Agli hater che la criticano perché troppo formosa o per via della cellulite sulle gambe, la modella risponde senza paura, postando immagini che ritraggono le sue imperfezioni e accompagnando gli scatti con didascalie come: “Io le amo queste mie smagliature” o “Il mio cuore e la mia pancia sono pieni”.

Ashley Graham diventa ufficialmente un’icona della body positivity nel 2017, quando appare sulla copertina di Vogue, diventando a tutti gli effetti la prima modella plus size protagonista della rivista di moda per eccellenza: nello stesso anno tiene anche un TED Talk a sostegno dell’auto-accettazione della propria fisicità, un inno ad amarsi ogni giorno, invitando tutte le donne a volersi bene come lei da da sempre con il proprio corpo.