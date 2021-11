Clizia Incorvaia ha lanciato la sua nuova linea My Pajamas. L’influencer, classe 1980, è apparsa sul suo canale Instagram sfilando per i suoi follower e mostrando il pancione. La quarantunenne, infatti, aspetta un figlio dal compagno, Paolo Ciavarro, conosciuto durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip nel 2020.

“Oggi mi sveglio così, danzando felice con il bebè e i nuovi pajamas della mia collezione che in realtà sono sottovesti, pants e top che ho studiato appositamente perché voi possiate metterli night and day!“. L’influencer aveva debuttato nel mondo della moda con la sua collezione Cliza’s World a gennaio 2021. Del resto, la donna non ha mai nascosto ai suoi follower questa sua passione, che si è concretizzata poi in una collezione composta da pochi pezzi, intercambiabili e low cost: “Per tutte le donne e tutte le tasche, perché la moda è per tutti”.

E la sua nuova linea My Pajamas ne è l’esempio: capi coordinati in satin dai colori accessi che vanno dalle tonalità del fucsia o dell’arancione al nero. Le sottovesti costano all’incirca 130 euro, mentre top e culottes viaggiano sulla cinquantina. Le giacche in raso, invece, sono disponibili per 120 euro circa. I capi nascono come biancheria per la notte, appunto, ma l’influencer non esclude che possano essere indossati anche di giorno: “Come insegnano da Kendall a tante star oltre oceano, basta mettere un tacco e il gioco è fatto“, ha aggiunto su Instagram sfilando con un paio di decolleté nere.

Clizia è apparsa, insomma, al meglio della sua forma, radiosa e al sesto mese di gravidanza. Il bebè – di cui ancora non si conosce il sesso – dovrebbe nascere a febbraio e i futuri genitori non vedono l’ora di accoglierlo. Per l’influencer si tratta di una seconda gravidanza, avendo già avuto una figlia, Nina, con il suo ex compagno Francesco Sarcina.