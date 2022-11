Clizia Incorvaia racconta la depressione post-partum: "Se ne parla troppo poco"

Felice, appagata, serena: questo è il ritratto della neo mamma nell’immaginario comune. Nella maggior parte dei casi è così, stringere tra le braccia il proprio figlio è una delle sensazioni più belle che si possano provare. Eppure, nonostante la felicità, esiste una piccola spina che si insinua malevola tra le pieghe dell’anima, provocando un piccolo ma costante dolore. Stiamo parlando della depressione post-partum che colpisce le puerpere a 4-6 settimane dal parto. Questo disturbo è uno tra i più sottovalutati: stride, come un’unghia sulla lavagna, con lo stereotipo della maternità appagante.

A puntare il dito contro questa realtà è stata Clizia Incorvaia che ha confessato di aver sofferto di depressione post-partum dopo la nascita del piccolo Gabriele, nato dall’amore con Paolo Ciavarro. La giovane influencer ha voluto lanciare un messaggio positivo a chi la segue, affermando che non solo è normale sentirsi tristi e demotivate dopo la nascita di un bambino ma che spesso è un fenomeno transitorio che si risolve da sé. La soluzione? Parlarne il più possibile, infrangendo la barriera di un tabù che rischia di far soffrire inutilmente la donna che non si sente all’altezza del suo ruolo di madre.

Clizia Incorvaia ha inoltre consigliato alle sue follower di rivolgersi a uno specialista nel momento in cui si avverte che il disturbo inizia a diventare ingestibile. Non c’è niente di male a chiedere aiuto, afferma la modella di origine siciliana che negli ultimi tempi ha voluto lanciare anche un messaggio a chi soffre per un corpo non propriamente perfetto. Nel corso di una recente intervista infatti Incorvaia ha mostrato non solo i cambiamenti della sua pancia dopo la gravidanza ma ha voluto puntare il focus anche sulla necessità di accettare e amare la propria fisicità, un presupposto indispensabile per vivere serenamente.