Clizia Incorvaia ha compiuto 42 anni il 10 ottobre 2022 e ha voluto mostrare con orgoglio il suo fisico tramite il suo profilo social, sottolineando come la sua pancia sia tornata praticamente piatta a distanza di otto mesi dalla nascita di suo figlio Gabriele, frutto dell’amore con Paolo Ciavarro, conosciuto nel corso della loro esperienza in comune al Gf Vip.

Il suo obiettivo è quello di lanciare un messaggio di body positivity a tutte le donne, sottolineando come sia importante volersi bene e accettare i cambiamenti che il proprio corpo può subire in un momento importante come quello della gravidanza, specialmente se affrontata come nel suo caso a più di 40 anni.

L’influencer ha così mostrato due foto, in cui è possibile effettuare un paragone tra com’era la sua pancia quando era prossima al parto e com’è ora. Nel messaggio che lei ha voluto inserire a corredo degli scatti lei ha sottolineato come sia fondamentale amare se stessi in ogni momento, anche quando non si è del tutto “perfette“.

“Questo era il mio fisico l’anno scorso in questo periodo -ha scritto Clizia Incorvaia -. Le nonne dicono: “Nove mesi per mettere e nove mesi per togliere la pancia” e io credo nella loro saggezza, sono all’ottavo mese dalla nascita del mio piccolo Gabri. Non mi sono mai pesata per non subire condizionamenti mentali determinati dalla bilancia ma gli abiti sono stati il mio “termometro”. Del resto, chi ci conosce meglio di noi stesse! E poi aggiungerei che se impariamo ad amarci in tutte le fasi e stagioni della vita trasmetteremo ciò agli altri e niente è più sexy di una donna sicura di sé”.

Il tutto è stato completato da uno degli hashtag che solitamente vengono utilizzati da chi fa il suo lavoro quando si parla di body positivity. ovvero #loveyourself.