Seguire le tendenze del design non basta: per capire come arredare casa in modo elegante ci voglio occhio, buon gusto e stile. Vorreste una casa sofisticata e sobria al tempo stesso, in grado si stupire gli ospiti e di accoglierli con classe?

La nostra redazione ha selezionato una serie di consigli utili per riuscirci, una breve ma completa guida per portare l’eleganza tra le pareti delle vostre stanze.

Si tratta di idee rubate agli interior designer per avere una marcia in più nel rendere gli ambienti eleganti e chic con alcune piccole astuzie.

Come arredare casa in modo elegante: 10 consigli