Come idratare i capelli: consigli e prodotti

Idratare i capelli? Quando sono fragili, secchi, spenti o spezzati, i capelli devono essere ristrutturati in profondità, soprattutto sulle punte, che tendono a dividersi e a formare le doppie punte.

Le cause possono essere diverse, da un’alimentazione non equilibrata all’inquinamento fino allo stress, ma anche colorazioni ripetute e non curate, ciocche ritoccate troppo spesso o un utilizzo eccessivo di apparecchi per la messa in piega.

Quali sono i prodotti per capelli che vengono in aiuto se c’è da idratare i capelli? Ecco tutti i consigli della redazione.