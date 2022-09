Come indurire e rinforzare le unghie

Le cause possono essere molte, così come tante sono le soluzioni attuabili quando si nota una certa fragilità nelle unghie, sia delle mani che dei piedi: una zona del corpo piuttosto fragile e la cui salute può essere intaccata e alterata da molteplici fattori. Ecco perché è bene conoscere i rimedi utili per indurire le unghie, garantendogli la massima protezione e benessere e riportandole al loro naturale stato di salute e bellezza.

Piccoli e semplici gesti e buone abitudini, in grado di rinforzare le unghie e preservarle nel tempo, e che è importante conoscere per prendersi cura del proprio corpo in ogni sua singola parte. Ma perché le unghie si indeboliscono, quali sono le cause e come fare, quindi, per porvi rimedio?

Unghie fragili? Ecco le cause

Prima di capire come agire per indurire le unghie è importante comprendere tutti i vari fattori che possono causarne la rottura o che possono renderle più fragili del loro stato naturale.

Primo fra tutti (e molto comune) riguarda l’alimentazione e in modo particolare eventuali carenze nutrizionali come vitamine, proteine e sali minerali. Ma non solo.

Tra le altre cause che possono incidere sulla salute della parte e portare alla necessità di indurire le unghie, ci sono anche:

lavaggi troppo frequenti della zona;

utilizzo di prodotti non di buona qualità o troppo aggressivi (per esempio gli smalti);

trattamenti troppo invasivi;

l’esposizione a condizioni climatiche avverse.

Oltre poi a tutta una serie di patologie che possono causare l’indebolimento delle unghie e il loro sfaldamento come:

l’anemia (ovvero la carenza di ferro);

disturbi dell’alimentazione (bulimia, anoressia nervosa);

iper o ipotiroidismo;

eczema;

lichen planus;

micosi (patologie fungine);

psoriasi;

traumi;

tubercolosi.

Insomma, una serie di cause molto diverse tra loro ma che portano allo stesso risultato, il danneggiamento delle unghie.

Perché e quando è necessario rinforzare le unghie

Oltre a essere un campanello d’allarme da non sottovalutare (e per cui è sempre bene parlarne con il proprio medico per eliminare eventuali problematiche di salute e, nel caso, iniziare subito una cura mirata) è importante correre ai ripari, sanando le proprie unghie fragili e imparando come indurire la parte e come prendersene cura giorno dopo giorno.

Non solo per un fatto estetico (per avere mani belle e curate in ogni loro parte), ma anche per evitare che, rompendosi o sfaldandosi, possano creare infezioni alla parte sottostante, infiammazioni e dolori poco piacevoli.

Come indurire le unghie: 4 rimedi naturali

Il primo passo da compiere, quindi, è decidere come indurire le unghie, se attraverso rimedi naturali o tramite l’utilizzo di prodotti specifici.

A prescindere da questo, però, il primo step da affrontare è quello di agire sull’alimentazione, aumentando l’apporto di vitamine, in particolare A, C e quelle del gruppo B, di proteine e di sali minerali come ferro, zinco e calcio. Per questo sono ottimi alleati alimenti come la frutta secca, i legumi, le verdure a foglie verdi e la frutta come fragole, pompelmi, arance.

Altra cosa importante, poi, è ricordarsi sempre di proteggere la parte utilizzando i guanti, applicandovi delle creme idratanti e nutrienti, eliminando le cuticole e utilizzando della maschere per unghie semplici da preparare e naturali al 100%. Eccone alcune.

Maschera con olio e limone

Per preparare questo semplicissimo impacco si mescolando due cucchiai di olio di oliva e uno di succo di limone, rinforzanti naturali e alimenti pieni di proprietà. Si immergono le unghie per circa 10 minuti nel composto per poi tamponare la parte.

Maschera al tè verde

Sulla stessa lunghezza d’onda la maschera al tè verde agisce per indurire le unghie e rinforzarle, semplicemente immergendo le dita nel prodotto per circa 10 minuti. Assorbendo tutte le proprietà di questo alleato di bellezza.

Olio di cocco e limone

L’olio di cocco è un alimento straordinario e ricco di virtù, utilissimo per la cura dei capelli ma anche per quello delle unghie. Per usarlo dovrete applicarlo sulla parte unito a qualche goccia di limone, per un risultato davvero eccezionale.

Maschera unghie all’uovo e miele

Questi due ingredienti sono famosi per la loro azione nutritiva ed emolliente. Per preparare la maschera dovrete unirli in una bacinella, aggiungendo poi un cucchiaio di olio di oliva e mescolando il tutto fino a ottenere una crema omogenea da applicare sulle unghie per circa 30 minuti.

Benissimo poi anche il burro di karité, il tea tree, l’aloe vera, l’avocado (da unire con uovo e limone), tutti ingredienti che favoriscono la rigenerazione e ricostruzione delle unghie e che ne garantiscono il ripristino delle normali condizioni di salute a cui dovrebbero sempre aspirare.

Indurire e rinforzare le unghie con 3 prodotti

Nel caso in cui in aggiunta a questi validissimi rimedi naturali si voglia optare per l’utilizzo di specifici prodotti utili a indurire le unghie, le possibilità in commercio sono davvero molte. Garantendovi un’ampia scelta tra formulazioni ad hoc per agire contro le unghie rovinate, che si spezzano e che necessitano di una bella carica di nutrimento, energia e bellezza.

Prodotti creati con mix di ingredienti specifici e che potete trovare comodamente in farmacia, nei supermercati o nei negozi on line, iniziando subito la vostra cura di bellezza per le unghie sane e forti. Ecco qualche esempio.

Planet Pharma My Nails Keratin Repair Forte - 10 ml Grazie alla presenza della cheratina, il principale costituente delle unghie, questo prodotto permette di rinforzare, ristrutturare e proteggere la parte in modo efficace e immediato 8 € su Amazon 9 € risparmi 1 €

La Rosa Productos Profesionales Keratin Bomb balsamo per unghie per la rigenerazione Nutrimento e protezione delle placche fragili o danneggiate Ripristina un aspetto sano Colore rosato 10 ml Un prodotto indispensabile per le unghie deboli, fragili e che tendono a spezzarsi. Adatto per rigenerare la parte e per riportala al suo naturale benessere. 9 € su Amazon