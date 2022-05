Giornata di festeggiamenti per la famiglia Marcuzzi e Facchinetti. La piccola Mia, infatti, ha celebrato la sua prima comunione e la famiglia ormai allargata ha presenziato interamente, trascorrendo una giornata sull’esclusiva terrazza dell’Hotel De La Ville a Roma.

Mia Facchinetti, 11 anni il 14 settembre, è nata nel 2011 dalla relazione tra la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi e l’artista Francesco Facchinetti. In occasione della sua comunione, la famiglia del padre e della madre, ormai separati, si è riunita per la giornata e per festeggiare la ragazza. All’evento c’erano dunque il patrigno Paolo Calabresi Marconi, i fratellastri Simone Inzaghi e Liv e Leone Facchinetti, le zie, i nonni e in particolare il nonno Roby e la bisnonna materna. Unica assente Wilma Helena Faissol, matrigna di Mia, ancora in convalescenza per la frattura alla spalla dopo un incidente a cavallo.

Dopo la cerimonia in chiesa tenutasi il 30 aprile, Mia Facchinetti e i suoi parenti si sono spostati sull’elegante terrazza dell’Hotel De La Ville, che ha offerto loro una vista mozzafiato su tutta Roma. Dalla giornata fioccano foto sui profili Instagram dei vari invitati, soprattutto dai due genitori della bambina, fieri della propria figlia. Dagli scatti pubblicati sull’account di Facchinetti si vede Mia splendere in mezzo ai fratellini e stringersi al nonno Roby in occasione anche del suo compleanno. L’ex DJ, che compie gli anni il giorno dopo del padre, ha ripostato una foto del pomeriggio passato con la famiglia, grato per quello che la vita gli sta donando: