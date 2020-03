Coronavirus: Angelina Jolie dona 1 milione di dollari per i bambini affamati

Angelina Jolie ha deciso di donare 1 milione di dollari ai bambini affamati, durante l’emergenza Coronavirus. In America ben 22 milioni di bambini si affidano al sistema alimentare scolastico per mangiare. Istituti scolastici chiusi, molte famiglie in difficoltà, e numerosi genitori senza lavoro a causa del virus. Questa è una emergenza primaria negli Stati Uniti e non solo. L’attrice, ambasciatrice Unicef e ONU per l’infanzia, non si occupa solo di minori nei territori di guerra.

Angelina Jolie si unisce alle donazioni di molti vip, tra i quali Rihanna e Blake Lively, per l’emergenza alimentare. L’associazione sostenuta dalla protagonista di Maleficent è la No Kid Hungry. Si tratta di una charity che fornisce pasti ai bambini americani più bisognosi. Il problema del Coronavirus, come sottolinea Angelina Jolie, colpisce anche le famiglie economicamente.

Negli Stati Uniti ci sono genitori che al momento non possono garantire un pasto in tavola ai propri figli. L’associazione ha sedi anche in altri continenti, e garantisce assistenza sul posto.

“In questi giorni oltre un miliardo di bambini nel mondo non si possono recare a scuola. I loro istituti sono chiusi a causa del Coronavirus” esordisce la Jolie in una nota. “La sopravvivenza di tanti di loro dipende proprio dal sistema di mensa e assistenza scolastica. Solo in America ben 22 milioni di bambini si affidano al sostegno alimentare offerto loro dagli istituti educativi. No Kid Hungry sta cercando di aiutarne il più possibile“.

Concisa e chiara, l’attrice spiega la sua iniziativa, dopo aver devoluto 1 milione di dollari alla charity. Angelina Jolie è una dei pochi personaggi noti a non avere profili social, ma ha voluto mandare ugualmente il suo forte messaggio.