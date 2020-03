Coronavirus: Claudio Marchisio critica chi viola i divieti imposti

Sono moltissimi i personaggi famosi che stanno facendo sentire la loro voce criticando a muso duro gli atteggiamenti irresponsabili dei cittadini italiani che violano i divieti di rimanere a casa per evitare la diffusione del Coronavirus.

Uno di questi è stato il calciatore Claudio Marchisio che sul suo profilo Instagram ha ricondiviso una foto in bianco nero in cui è immortalata un’infermiera stremata dopo la fine di un turno di infinite ore.

Nella didascalia Marchisio utilizza parole dure contro chi sta agendo con incoscienza in uno stato di allerta così grave: “A te che sei uscito dalla zona rossa, perchè tanto che vuoi che succeda. A te che la scuola è chiusa quindi stasera esco con gli amici. A te che non riesci a rinunciare ad una sciata. A te che ormai ho organizzato quindi ci vado. Quando guardi questa fotografia, non ti senti una m****? #iorestoacasa“.

Un messaggio forte che arriva dopo quello di Federico Bernardeschi, un altro calciatore bianconero. Anche in quel caso lo sportivo non ha usato mezzi termini nel suo commento: “Abbiamo chiuso i porti a chiunque, rintanandoci nella nostra fedele cerchia… Abbiamo fatto morire donne e bambini, perché prima veniva la nostra sicurezza, la nostra ricchezza e poi le loro vite. E adesso siamo noi gli emarginati, siamo noi ad essere discriminati e cacciati, rinchiusi tra i confini di un Paese che soffre“.

Bernardeschi ha concluso così: “Quando tutto questo finirà, ricordiamoci di questi giorni, di questa sofferenza, di questa isteria che ci ha trasformato in animali mossi solo dall’istinto di sopravvivenza, senza ragione, senza rispetto per nessuno. Ricordiamocelo, poi, di come ci trasformano disperazione e paura di morire. Ricordiamocelo quando ad aver paura sarà qualcun altro, che chiede aiuto“.