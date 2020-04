Coronavirus: Facebook e Whatsapp lanciano un'iniziativa contro le fake news

Da oggi la lotta contro la disinformazione sul Coronavirus ha come alleati Facebook e Whatsapp, che lanciano un’iniziativa contro le fake news. Si tratta di un programma beta, ancora in sperimentazione. La circolazione massiccia di notizie false sul Covid-19, e non solo, sui social sembra inarrestabile, e crea un clima di tensione e allarmismo. Per questo un nuovo sito permetterà la verifica delle news che ci vengono inviate.

Facebook e Agcom si uniscono, e lanciano un programma pilota in Italia di fact-checking su WhatsApp. Si tratta di una partnership con Facta, il nuovo progetto di Pagella Politica per combattere la disinformazione, firmataria dei Poynter International Fact Checking Principles. Grazie a questa iniziativa gli utenti di WhatsApp potranno inviare alla piattaforma i messaggi, link, articoli riguardanti, per ora, il Covid-19. Questo permetterà di verificare se quanto scritto corrisponde a verità o a bufala.

Il funzionamento è molto semplice e il servizio gratuito. Basta salvare in rubrica sul vostro smartphone il numero di Facta (+39 345 6022504) e inoltrare a questo i messaggi di testo, vocali, video o immagini dei quali vogliamo verificare l’autenticità. Dopo un’attenta analisi, riceverete una notifica, che vi porterà al sito, sul quale troverete la conferma o la smentita corretta alla news. Così propio grazie alle nostre segnalazioni Facta avrà un vero e proprio database delle notizie che circolano sui social, con l’indicazione dell’eventuale inesattezza. Potrete ricevere anche un resoconto giornaliero sulle uniche notizie veritiere sul Coronavirus direttamente su WhatsApp.

La lotta alle fake news è diventata un problema pressante nel nostro paese, difficile fino ad oggi da combattere per l’uso massiccio dei social.