Coronavirus: Gloria Gaynor ci insegna a lavarci le mani sulle note di I Will Survive

Gloria Gaynor si aggiunge alla lunga lista di artisti che hanno lanciato iniziative contro il Coronavirus, e la cantante ci insegna a lavarci le mani sulle note di I Will Survivor. L’artista ha utilizzato la sua hit mondiale del 1978 per ricordare a tutti che bastano 20 secondi per lavarsi le mani correttamente. Come farlo? Grazie a un ritornello accattivante, restando con le mani sotto l’acqua e strofinandole per bene.

Gloria Gaynor, regina della disco music, usa i suoi profili Instagram e TikTok per lanciare un video già tra i più cliccati della rete. “Bastano solo 20 secondi per sopravvivere” scrive la cantante, che aggiunge: “State tutti al sicuro e in salute. Lavatevi le mani spesso ogni giorno per 20 secondi o più”.

Una iniziativa simpatica per ricordare anche ai più giovani questa semplice ma essenziale norma per combattere il Coronavirus. Quale canzone migliore quindi di I Will Survive (Sopravviverò)?.

Grazie all’uso dell’hashtag #iWillSurviveChallenge, Gloria ha lanciato la sua Challenge, sfidando i suoi followers a postare video come il suo. Come educare cantando ci verrebbe da dire, e come strappare un sorriso in questo momento difficile per l’intera comunità mondiale. Intanto la Gaynor ha iniziato a ripostare nelle storie di Instragram i video più divertenti di fan e vip.