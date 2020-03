Coronavirus: Heidi Klum in quarantena separata dal marito

Heidi Klum e suo marito Tom Kaulitz sono attualmente in quarantena separata in attesa dei risultati dei loro tamponi inerenti all’eventuale contagio da Coronavirus.

La top model 46enne si è immortalata con suo marito in un video selfie dolcissimo postato su Instagram: i due si baciano teneramente dai lati opposti di una porta a vetro perchè costretti a rimanere separati fino all’arrivo dell’esito dei test.

Nel commento Heidi ha parlato dell’esperienza che entrambi stanno vivendo: “Come molti di voi, anch’io sono stato male tutta la settimana e, sfortunatamente, anche mio marito che è tornato dal suo tour un paio di giorni fa si è sentito male. Per sicurezza resteremo separati fin quando non avremo i risultati dei nostri test di Coronavirus (che siamo stati finalmente in grado di fare oggi). Non vogliamo diffondere germi e rischiare che gli altri si ammalino… anche l’un l’altro! Per quanto voglia abbracciarlo e baciarlo, è più importante fare la cosa giusta e non contagiarsi ulteriormente“.

La modella ha cominciato a non sentirsi bene la scorsa settimana mentre era a Pasadena, in California, sul set di una puntata di America’s Got Talent. I primi sintomi sono stati tosse, raffreddore, brividi di freddo e febbre. Per essere sicura della sua condizione, ha provato inizialmente a richiedere il test a due medici differenti ma i tamponi non erano disponibili.

Fortunatamente adesso è riuscita ad effettuare il test e resta in attesa del risultato lontano dal marito: “Questi sono tempi strani… ma in questi momenti ricorda cosa è veramente importante: le persone che ami e tenerle al sicuro“.