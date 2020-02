Making The Cut: in arrivo su Amazon Prime la serie presentata da Heidi Klum

È in arrivo sulla piattaforma streaming Prime Video di Amazon una serie imperdibile per le fashion addicted! Si tratta di Making The Cut, un prodotto firmato Amazon Original e disponibile dal prossimo 27 Marzo.

La serie, presentata da presentata da Heidi Klum e Tim Gunn, è concepita come una vera e propria competizione di moda in cui si sfideranno dodici diversi talenti tra stilisti ed imprenditori. Sono previsti dieci episodi, con due puntate rilasciate ogni settimana, fino al gran finale in programma per il prossimo 24 Aprile.

I partecipanti, che affronteranno le proprie sfide in tre capitali della moda ovvero New York, Parigi e Tokyo, saranno messi alla prova con numerosi compiti inerenti non solo alle loro abilità artistiche ma anche alle capacità di gestire una grande azienda del settore.

Ogni sfida comporterà un’eliminazione fino ad arrivare al vincitore finale proclamato nell’ultima puntata. Il premio in ballo ammonta a un milione di dollari da investire nel proprio brand, oltre all’opportunità di creare una linea esclusiva che sarà acquistabile su Amazon.

La caratteristica esclusiva di Making The Cut riguarda appunto la vendibilità dei suoi prodotti: si tratta infatti della prima serie a poter essere immediatamente acquistabile. I look vincitori di ogni episodio saranno disponibili per l’acquisto in edizione limitata esclusivamente su Amazon nella sezione dedicata.

A giudicare i concorrenti saranno i personaggi più influenti del mondo della moda tra cui Naomi Campbell, Nicole Richie, Joseph Altuzarra, Carine Roitfeld e Chiara Ferragni. Ecco i nomi dei dodici talenti che si sfideranno nell’arco delle dieci puntate della serie: