Coronavirus: Irina Shayk esce con Vito Schnabel non rispettando le norme

Irina Shayk esce per un appuntamento romantico con la nuova fiamma Vito Schnabel, continuando a non rispettare le norme anti Coronavirus. Il mercante d’arte, ex di Heidi Klum, è schivo e riservato, ma nell’ultima settimana è stato spesso fotografato in compagnia della modella. Archiviato il capitolo Bradley Cooper, padre della piccola Lea, tre anni, Irina ha finalmente ritrovato l’amore, a detta della stampa. Non mancano però le polemiche per il non rispetto delle regole anti Covid-19.

Nonostante l’emergenza Coronavirus, Irina Shayk e Vito Schnabel sono stati avvistati per la seconda volta in pochi giorni a passeggio per New York. Un’uscita serale questa volta, un vero e proprio appuntamento dal look elegante della donna. Irina infatti è avvolta in un soprabito nero, indossato sopra un top rosso e nero elegante, e ha arricchito il suo look con una borsetta. La coppia, a differenza della scorsa volta, non indossa mascherine o guanti, anzi, sembra per loro una serata qualunque.

Ovviamente sono stati travolti da un mare di critiche, partite dagli stessi fan della modella. “Irresponsabili“, “che pessimo esempio“, “restate a casa” sono solo alcuni dei commenti più comuni sui social a riguardo di queste ultime foto di Irina e Vito.

La stessa stampa ha aspramente additato il comportamento della modella e del playboy, che sono usciti, per di più di sera, senza rispettare nessuna norma del Sistema Sanitario Nazionale. In questo momento così delicato, nel quale tutti i personaggi famosi invitano i loro fan a restare a casa, un appuntamento romantico sembra davvero fuori luogo.