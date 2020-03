Irina Shayk e Vito Schnabel insieme per le strade di New York (foto)

Irina Shayk è stata fotografata insieme a Vito Schnabel in giro per le strade di New York. Irina sembra aver superato la rottura con Bradley Cooper e aver iniziato un nuovo capitolo della sua vita con il commerciante d’arte e playboy. I paparazzi hanno colto la modella prima in giro per le strade della Grande Mela e poi nei pressi dell’appartamento di Vito Schnabel, nonostante i divieti vigenti. Anche il governo americano ha disposto l’allontanamento sociale e la quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus.

La Shayk appare in giro per New York con indosso una pelliccia turchese, jeans, maglioncino bianco e cappellino nero. Aveva indosso anche la mascherina ma abbassata. Vito invece indossava una semplice tuta scura. Entrambi erano impegnati con i loro telefoni. Subito dopo i due sono entrati nell’appartamento del commerciante d’arte. Vito Schnabel è diventato famoso per aver frequentato dal 2014 al 2017 la modella Heidi Klum e dal 2018 al 2019 l’attrice Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp.

Visualizza questo post su Instagram Как вам новая пара? Я в шоке) Irina Shayk is seen with art dealer and notorious playboy Vito Schnabel in New York City on Friday. #IrinaShayk Un post condiviso da 𝐂𝐄𝐋𝐄𝐁𝐑𝐈𝐓𝐈𝐄𝐒 𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘𝐃𝐀𝐘 (@celebs_in_touch) in data: 30 Mar 2020 alle ore 8:05 PDT

E’ la prima volta che Irina Shayk viene fotografata con un uomo dopo la fine della relazione con l’attore Bradley Cooper. I due si sono conosciuti nel 2015, e fidanzati nel 2016. Nel 2017 è nata la loro figlia Lea De Seine Shayk Cooper. Dopo la fine della relazione con l’attore di A Star is Born la modella ha sempre cercato di rimanere lontana da riflettori. Solo all’inizio del 2020, durante un intervista al giornale inglese British Vogue ha parlato della fine della loro relazione. “La vita senza Bradley è un terreno nuovo. È difficile trovare un equilibrio tra l’essere una madre single e l’essere una donna che lavora.” La coppia Cooper Shayk sembra essere in buoni rapporti. I due condividono l’affidamento congiunto della piccola Lea in maniera eguale. Per ora non si conoscono ulteriori dettagli sulla nuova relazione di Irina Shayk e Vito Schnabel.