Coronavirus: Kate Middleton e il Principe William ringraziano insegnanti e studenti

Kate Middleton e il Principe William hanno voluto ringraziare gli insegnati, gli operatori scolastici e ovviamente gli studenti ancora in classe nonostante il Coronavirus. I Duchi di Cambridge hanno speso parole importanti e di incoraggiamento anche per i tanti che continuano a lavorare e studiare da casa. Non solo, la coppia si è collegata in video chiamata con una classe di bambini i cui genitori lavorano in prima linea nella lotta al virus. Gli stessi Principi George e Charlotte seguono le proprie lezioni direttamente da casa da inizio marzo.

Kate Middleton e il Principe William si sono collegati in videochiamata con lo staff e i bambini della Casterton Primary Academy. In questa scuola ci sono studenti che continuano quotidianamente a recarsi in classe. Sono figli di dottori, infermieri, personale sanitario, ma anche di coloro che lavorano nei supermercati e nei servizi ancora attivi.

Bambini in pratica che non possono restare a casa, perché i loro genitori non ci sono.

Gli insegnati di questa scuola a Lancaster hanno deciso di restare in classe per loro, sia per non lasciarli soli, sia per permettere loro di studiare. Tra cartoncini pasquali e orecchie da conigli, i bambini hanno accolto, virtualmente, con affetto i Duchi nella loro classe.

Kate e William hanno ringraziato alunni, insegnanti e genitori, e hanno parlato degli effetti che il Covid-19 e l’isolamento possono causare sui più giovani. Sorridenti e alla mano, i Duchi hanno chiacchierato con i bambini e visto i lavoretti pasquali dei bambini. Hanno raccontato che i loro figli a casa stanno guardando tanti cartoni dopo le ore di tele scuola.

La famiglia reale inglese continua a restare al fianco della popolazione in tanti modi in questo momento difficile. Un esempio è Sophie di Wessex. La contessa organizza delle dirette con ragazzi affetti da autismo, per raccontare come affrontare le dure giornate in quarantena.