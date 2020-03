Coronavirus: Naomi Campbell convidide i migliori appelli dei sindaci italiani

Naomi Campbell ha condiviso sui social un video con le migliori iniziative e appelli dei sindaci italiani contro il Coronavirus. La clip, postata con sottotitoli in inglese, mostra la grande ammirazione della top model per il nostro paese. Ora che il virus è arrivato anche nel Regno Unito e Stati Uniti, Naomi chiede alle autorità locali un intervento forte e deciso, come in Italia.

Dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al sindaco di Bari Antonio Decaro, passando per tanti sindaci di piccoli paesi. Chi con pacatezza, chi con forza, chi nel dialetto locale, tutti ribadiscono “Restate a casa“.

“Ascolta America, ascolta” scrive Naomi Campbell, lanciando il video definito da lei una compilation dei migliori appelli dei sindaci italiani. La top model è innamorata del nostro paese. Dopo aver condiviso nei giorni scorsi le sue preghiere per la drammatica situazione Covid-19, ora ci esalta per la solerzia. L’Italia, secondo Naomi, deve essere d’esempio a tutti gli altri paesi, specie all’America, partita troppo in ritardo con le misure preventive.

Il video ovviamente ha fatto subito il giro del mondo, con il plauso anche di altri volti noti. Il video era inizialmente stato postato dalla giornalista Rula Jebreal che scrive: “Amo gli italiani. Il loro spirito, la creatività, l’anima, il loro coraggio, la resilienza, la passione e la compassione“.

Una lettera d’amore per l’Italia era stata postata anche da Gwyneth Paltrow. L’attrice aveva condiviso ricodi e momenti nel nostro paese, definendolo il più bello del mondo.