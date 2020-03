Coronavirus: Pink si taglia i capelli da sola in quarantena (video)

Per affrontare al meglio la quarantena per il Coronavirus, Pink ha deciso di tagliarsi i capelli da sola. La cantante sta vivendo con positività l’emergenza e invita i suoi fan a restare a casa e fare tutto ciò che è possibile da soli. Per questo ha voluto dare il buon esempio, tagliandosi i capelli da sola. Pink si trova nella sua abitazione con il marito Carey Hart e i figli, Willow Sage e Jameson Moon.

“Non so quanto stiate bevendo in questi giorni chiusi in casa, ma io quando bevo ho sempre ottime idee” esordisce Pink. “Così ieri sera ho avuto un’idea geniale, tagliarmi i capelli da sola“. L’artista, con un berretto rosa, mostra pian piano i risultati, per lei soddisfacenti, di questa operazione.

“Penso che li aggiusterò ancora un po’, farò qualche rifinitura. Chi vi sembro così? Mi sento un po’ Alyssa Milano, o Charlize Theron” ironizza Pink parlando di altri celebri tagli cortissimi.

La cantante sta tenendo compagnia ai suoi fan su Instagram con tanti video, e ricorda loro di non uscire di casa e fare attività in solitaria. Pink affronta la paura del Coronavirus mostrandoci la sua casa, la sua attività fisica con i figli, suonando qualcosa.

Tanti i personaggi noti che, tra dirette, storie e Instagram TV, ci stanno tenendo compagnia sui social durante la quarantena. Tanti gli italiani, come Fedez e Chiara Ferragni, Jovanotti, Bobo Vieri e Ambra Angiolini.