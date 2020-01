Pink festeggia 14 anni di matrimonio

Un amore che dura 14 anni, quello di Pink e di Carey Hart e che non sembra dare segni di cedimento, come dimostra il loro recente festeggiamento dell’anniversario. Innamorati e ribelli hanno deciso di fare un lungo giro in moto per spegnere le candeline del loro 14° anno di matrimonio, arrivando fino ad un piccolo campeggio a Ojai, in California. Uno stile che si addice alla coppia, considerando la recente carriera di Hart, che da autista di camion fuoristrada è oggi un motociclista professionista.

Visualizza questo post su Instagram So many years, So many hairstyles @hartluck.....We’ve been at this thing a long time, babe. It isn’t perfect, but I’m grateful it’s ours. I love our family. Thank you for walking in front of me, beside me, and right behind me at times. “You’re a real man, carey hart.” #agreetodisagree #fightnice #wehatethesamepeople #myrock #noonemakesmeangrierthanyou #butyouresuperhot Un post condiviso da P!NK (@pink) in data: 7 Gen 2020 alle ore 9:08 PST

Una coppia davvero rock quindi, ma anche tenera, considerando le reciproche dediche che si sono fatti sui loro profili social.

Pink ha scritto «Grazie per aver camminato davanti a me, accanto a me, e a volte dietro di me», mentre il marito ha dichiarato «È tanto tempo che ci dedichiamo a questa cosa. Non è stato sempre perfetto, ma sono felice che sia tutto nostro. Amo la nostra famiglia» e ancora «Eravamo due disadattati quando ci siamo conosciuti, siamo cresciuti insieme e abbiamo creato una famiglia straordinaria».

La coppia ha una figlia di otto anni di nome Willow e un figlio di tre anni, Jameson Moon.