Coronavirus: il Principe Harry teme per la Regina Elisabetta e il Principe Carlo

Meghan Markle racconta a degli amici la paura del Principe Harry per la Regina Elisabetta e il Principe Carlo per il Coronavirus. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato i loro timori e preoccupazioni in questo momento delicato. Secondo il Daily Mail Meghan e Harry sono barricati nella loro casa a Vancouver Island, in Canada. La Duchessa richiederebbe strettissime misure igieniche al suo staff. Nel Regno Unito intanto sale la paura, anche in casa Windsor.

Una fonte vicina ai Duchi di Sussex ha rivelato ciò che Meghan Markle ha detto ai suoi amici più stretti in questo momento di tensione. La coppia è molto felice di non essere più nel Regno Unito. Al tempo stesso è grata di aver potuto passare qualche giorno con la Famiglia Reale prima dell’esplosione del Coronavirus. I voli infatti verso l’Europa sono quasi tutti fermi. Meghan dice lei e Harry sono felici di essere a casa con Archie.

Pare inoltre che già nelle precedenti settimane la Duchessa avesse chiesto uno strettissimo protocollo igienico al suo staff, durante il mini tour a Londra. Il Principe Harry intanto si dice preoccupato per la salute della Regina Elisabetta e del Principe Carlo. Sempre secondo le dichiarazioni della fonte del Daily Mail, il Duca sarebbe in costante contatto con loro, per raccomandazioni di ogni genere. La paura del Coronavirus ha travolto i Reali di tutta Europa, ma non solo.

Meghan e Harry pare stiano lavorando con un team di esperti per creare un’iniziativa per aiutare i più giovani con problemi mentali nell’emergenza Coronavirus. Secondo le statistiche infatti un gran numero di giovanissimi potrebbe affrontare nuove battaglie psicologiche per la reclusione forzata. Per questo, anche nel nostro paese, artisti e cantanti donano parte del loro tempo per concerti, dirette e spettacoli homemade, per fare compagnia ai tanti fan che li seguono sui social.