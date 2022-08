Il costume degradé di Chiara Ferragni è il must have dell'estate 2022

È stato indossato per la prima volta da una spogliarellista, deve il nome a un atollo delle isole Marshall e negli anni Cinquanta fu vietato in alcune spiagge. Stiamo parlando del bikini, il mitico due pezzi inventato nel 1946, un capo estivo che impazza non solo sulle spiagge ma anche nei profili social delle influencer. In commercio ce ne sono per tutti i gusti e spesso scegliere quello che fa tendenza è veramente difficile. Ci ha pensato Chiara Ferragni a chiarirci le idee grazie a un meraviglioso scatto che arriva direttamente da Ibiza!

Ferragni ha pubblicato una foto sul profilo Instagram che la ritrae mentre indossa un bikini che celebra la vera tendenza dell’estate 2022 ovvero il trionfo del dégradé. Il modello in questione è il Madrid della collezione Calzedonia, un due pezzi realizzato in una palette sfumata nei colori Azzurro Acqua e Very Peri, la nuance che Pantone ha eletto come la migliore del 2022. Il costume è tra i più girlish dell’estate. Il merito è delle arricciature che arricchiscono top e slip e dei laccetti regolabili che accarezzano il corpo, svelando all’improvviso inediti dettagli.

Perfetto per una giornata in barca, Madrid di Calzedonia è ideale per chi vuole sentirsi glamour senza rinunciare alla comodità. Indossato con gli accessori giusti, può diventare un capo perfetto per tutte le ore e in qualsiasi occasione, a patto di abbinarlo bene. Prendiamo ancora spunto dallo stile innegabile della Ferragni e indossiamo il costume con un paio di flip-flop in tinta e una camicia bianca di taglio maschile da lasciare sbottonata. Il tocco finale? Un paio di occhiali da sole specchiati dello stesso colore della camicia!