Ora che il 2021 è entrato nell’ultimo trimestre e si avvicina alla fine, analisti ed esperti di ogni settore commerciale cominciano a tirare le somme sul 2021 per preparare il terreno di quello che sarà il 2022. Anche la cosmetica si appresta a tracciare una linea su ciò che è stato, per rispondere al meglio alle richieste del mercato, analizzando a fondo trend e ingredienti che hanno suscitato l’interesse dei consumatori. La pandemia senza dubbio ha cambiato le abitudini e ha influenzato lo stile di vita degli ultimi due anni. Di conseguenza è cambiato sensibilmente anche quello che si ricerca in un cosmetico senza considerare il ruolo, non da poco, che hanno avuto i social network sul mondo della cosmesi.

Se prima le tendenze rimanevano più “in superficie”, oggi l’attenzione sull’ambiente e sulla qualità delle materie prime sono ancora più alte. I riflettori si sono accesi soprattutto sulla sostenibilità e sul peso reale che ogni azione ha sull’ambiente e sul pianeta.

Lo sguardo è rivolto, ora come non mai, verso tutte quelle azioni che si possono intraprendere per preservare lo stato di salute dell’organismo, dentro e fuori. La riconnessione con l’ambiente e la forza della vita che vince sulla crisi mondiale, caricano di energia il 2022 e tutto quello che verrà, anche in campo cosmetico.

Trend 2022: prebiotici, probiotici e cura del microbioma

Una delle tendenze che vedrà una realizzazione e che sarà sempre più presente tra i prodotti cosmetici per il 2022 è quella dei pre e probiotici, che si possono assumere sia attraverso l’integrazione e l’alimentazione ma anche applicare a livello topico attraverso dei prodotti che si preoccupano di proteggere il microbioma cutaneo.

Cosmetici 2022: tra gli ingredienti ci sono alghe e clorofilla

Sempre a proposito della cura dell’organismo a partire dall’interno, tra gli ingredienti che hanno suscitato l’interesse sui social c’è la clorofilla, ovvero il pigmento che caratterizza il tipico colore verde nelle piante. Ad interessare è la clorofillina, che supporta il sistema immunitario e aiuta il fegato a rimuovere le tossine dal corpo.

Anche le alghe in quanto fonte green e compatibile con l’ambiente, interessano sempre di più i consumatori. Le loro proprietà sono apprezzate sia nel settore cosmetico che in campo alimentare.

Trend 2022: il make up c’è, ma è nude

La strada l’hanno segnata alcuni tra i più grandi brand di cosmetici: nel 2022 a spopolare sarà il make-up nude, ovvero il trucco che c’è ma non si vede, fatto di texture luminose e tonalità eleganti, che si avvicinano ai colori naturali dell’incarnato per poi esaltarlo e valorizzarlo.

Trend 2022: i cosmetici solidi e waterless

In virtù dell’interesse sempre crescente verso la sostenibilità e il cambiamento climatico, tra i trend del prossimo anno ci sono senza dubbio i cosmetici in formato solido (come lo shampoo solido o la saponetta), che rinunciano al packaging per inquinare meno, sono i pionieri della clean beauty e sono formulati con ingredienti totalmente compatibili con l’organismo. Lo spreco in questo modo è ridotto a zero.

A interessare sempre di più la cosmetica c’è anche la cosiddetta waterless beauty: si tratta della tecnica abbracciata da alcuni brand che fanno a meno dell’acqua, risorsa preziosa e sempre più rara, per produrre cosmetici e formulazioni. Si tratta di una cosmesi che in questo caso rinuncia a un ingrediente per preservare il pianeta e il benessere stesso.

Trend 2022: i peptidi per combattere le rughe

Anche i prodotti anti age si sono evoluti e continuano a farlo. Nel 2022 la tendenza non sarà quella di cancellare definitivamente le rughe ma piuttosto quella di usare sempre di più prodotti che riescano ad agire a livello globale sull’aspetto e il tono della pelle. Per farlo i cosmetici si avvalgono dei peptidi, le cui proprietà sono numerose e diverse: si va da quelli utili per combattere le occhiaie a quelli che agiscono sulle rughe di espressione e aiutano a produrre collagene.