Prodotti viso: quali sono gli anti aging più potenti

Rughe non vi temo: per prevenire e rallentare il naturale invecchiamento della pelle, si può ricorrere ai tanti prodotti viso anti aging in commercio, scegliendo tra i più potenti, dai risultati assicurati, e quelli idonei alla vostre esigenze.

Il ricorso a creme idratanti, sieri e maschere anti-età può senza dubbio aiutare a ridurre notevolmente il fenomeno dell’ossidazione del tessuto epiteliale, soprattutto del viso. La pelle del volto, infatti, è particolarmente sottile, e la più esposta ai raggi ultravioletti, tra le principali cause della formazione delle rughe e segni del tempo.

Quando si parla di riparare e prevenire, non va ovviamente trascurato il fattore alimentazione. La giusta idratazione (bevendo acqua), il consumo di frutta e verdura fresche, seguire un regime alimentare sano, sono tutti accorgimenti che aiutano nel mantenere la nostra pelle fresca e giovane. Non da meno l’uso di creme per proteggere il viso dai raggi del sole. La pelle del volto è quella più delicata e la più soggetta a invecchiamento precoce. Per questo alcuni di questi beauty secrets possono prevenire i fastidiosi segni del trascorrere del tempo.

I prodotti viso anti aging più potenti sono quelli che contengono retinolo, ottimo antiossidante, e l’acido ialuronico, che stimola la produzione di collagene.

Ovviamente gli anti età sono prodotti che non fermano l’invecchiamento o il naturale crearsi delle rughe, ma ne rallentano alcuni processi e daranno al vostro viso un aspetto più fresco e salutare. L’importante è utilizzare prodotti nutrienti e reidratanti, iniziando una vera e propria routine di skincare, per occuparvi del benessere della vostra pelle quotidianamente.

I migliori prodotti viso anti aging

I prodotti anti invecchiamento per la cura della vostra pelle si differenziano a seconda delle esigenze e delle abitudini d’uso. Creme e sieri sono più comunemente utilizzati nella vita di tutti i giorni, ma per le più attente ci sono delle ottime maschere da applicare sul viso in un momento di relax, solitamente la sera prima di andare a letto, un paio di volte a settimana. Vediamo insieme i prodotti anti aging più potenti sul mercato al momento.

Perfidia Hyal Secret – Tone Defender

Dall’esperienza Fidia Farmaceutici, una crema che rivitalizza il tono della pelle, rendendola più radiosa, nutrita e levigata. La nuova linea Perfidia Hyal Secret si compone di tre formule con combinazioni specifiche e brevettate di acido ialuronico, caratterizzate da pesi molecolari diversificati: Youth Protector, Tone Defender, e Filling Booster, ideali rispettivamente per preservare la giovinezza della pelle, per rivitalizzarne il tono e rimpolparne la matrice. Prezzo consigliato: 85 euro

Ecooking Firming Serum in Capsule

Siero anti età adatto a tutti i tipi di pelle. Riduce la visibilità delle linee sottili, e per questo viene considerato un’alternativa naturale al Botox. L’uso è consigliato per almeno due mesi, sia per donne che per uomini. Il siero, contenuto nella capsula, va versato sul palmo della mano e applicato con i polpastrelli sulla zona interessata. Prezzo consigliato: 52 euro

Estée Lauder Advanced Night Repair Recovery Mask-in-Oil

Una delle soluzioni più interessanti nel panorama beauty. Una “maschera in olio” che, grazie all’estratto di caffè, alle vitamine C e E e alla nuova tecnologia Chronolux, rinforza i tessuti e la loro capacità di fronteggiare le aggressioni esterne. Prezzo consigliato: 110 euro

Lancôme Rénergie Multi-Lift Occhi

Un vero e proprio lifting cosmetico, che agisce in profondità su più strati della pelle. Consigliato per la zona occhi, che avrà una nuova luce e compattezza. Prezzo consigliato: 75,90 euro

The Ordinary Buffet + Copper Peptides 1%

Una lozione viso che agisce sulle linee della pelle, colmando le scanalature causate dall’invecchiamento, grazie ai peptidi di rame e all’acido ialuronico. Un siero rimpolpante accessibile per tutte le tasche. Prezzo consigliato: 29,95 euro