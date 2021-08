Icona per grandi e piccini, Cristina D’Avena ha fatto sognare intere generazioni con le sue canzoni. Da Kiss me Licia a Mila e Shiro – Due cuori nella pallavolo, la sua voce ha accompagnato le sigle dei più famosi cartoni animati trasmessi in Italia. Recentemente, inoltre, Cristina è stata al centro di rumors su una sua possibile partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

In un’intervista al settimanale Chi, ripresa da Novella 2000, la cantante ha rivelato di essere stata contattata più volte per partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip ma di aver rifiutato categoricamente. “Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche. Ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Mi perso un sacco di cose belle. Fra Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato centro volte. Ma non riuscirei ad essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso”.

L’artista sogna piuttosto di condurre un programma tutto suo per celebrare i suoi quarant’anni nel mondo della televisione. “Mi piacerebbe farlo. Immagino una festa con tanti amici. In questi anni ne ho fatte di cose. Non ho solo cantato. Ho fatto telefilm, trasmissioni televisive. Poi avendo inciso un album di duetti con 32 artisti italiani sarebbe bello che venissero a trovarmi. Sarebbe anche un modo per raccontare la TV dal 1982. Quando ho iniziato e nasceva Mediaset, fino a oggi”.

L’artista, di 57 anni, ha quindi escluso la sua partecipazione ai reality così come ha fatto Raz Degan – anche lui, secondo le indiscrezioni un possibile concorrente dello show – che ha messo a tacere le voci, riservando parole al vetriolo al programma condotto da Alfonso Signorini. Al momento l’unica certezza sui concorrenti del Gf Vip è quella della presenza di Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo, che ha già firmato il contratto per entrare nella casa di Cinecittà.