Sonia Bruganelli: “Opinionista al Gf Vip? La cosa più trasgressiva mai fatta!”

Sonia Bruganelli è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip, insieme ad Adriana Volpe. L’imprenditrice romana, sposata con il conduttore Paolo Bonolis, ha informato i suoi follower del prossimo impegno televisivo con un post su Instagram. Il reality show targato Mediaset, giunto alla sua sesta edizione, è condotto da Alfonso Signorini e dovrebbe iniziare tra metà settembre e i primi di ottobre 2021.

“Il Grande Fratello è un reality che mi ha sempre affascinato – ha dichiarato Sonia in un’intervista rilasciata al Corriere –. È un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia”.

E sul perché Alfonso Signorini abbia scelto proprio lei come opinionista, l’imprenditrice si domanda se sia per via del cinismo che la caratterizza: “Penso che, non solo in tv ma anche nella vita, faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me”. Sonia racconta di aver cominciato, con gli anni, ad apprezzare un modo più distaccato di vedere le cose, lasciandosi stupire quando serve ma senza prestare attenzione a dinamiche umane di poca importanza.

Come l’ultima polemica sollevata per il video pubblicato sul suo profilo Instagram, che la riprende mentre viaggia su un jet privato. “Io vivo la mia vita. Gli hater non dicono mai, guarda che carina prende l’aereo privato a sue spese e porta pure gli amici. Io per loro sono quella che ostenta, non quella che condivide“.

Sulla possibilità di diventare lei stessa, un giorno, concorrente del Grande Fratello Vip, Sonia si dice sicura che questa sua apparizione sul piccolo schermo sia “solo una parentesi”, e che già non vede l’ora di tornare dietro le quinte. “Questa è solo una divagazione. Poi torno alla mia Sdl 2005, società di produzione di format tv e di programmi come Avanti un altro! Continuerò anche a condurre I libri di Sonia, un programma di incontri con scrittori importanti per parlare dei loro libri, alla luce della mia grande passione per la lettura“.