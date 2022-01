Il cappotto a quadri di Csaba dalla Zorza è il trend dell'inverno 2022

Lontano dalla frenetica vita del mondo della Tv e dalle telecamere di Cortesie per gli ospiti, Csaba dalla Zorza ha deciso di dedicare un momento alla sua passione per gli animali, in special modo i cavalli, che condivide con la famiglia e con sua figlia Lily. La direttrice del mensile Marie Claire, infatti, è apparsa sui social in uno scatto che la immortala presso le Scuderie Leon D’oro, un luogo magico per gli appassionati di equitazione, che si trova nel comune di Trucazzano, poco distante da Milano.

“Ho sempre amato gli animali. Semplicemente averli intorno, poterli ammirare, prendermene cura. Farli stare bene. E, lo ammetto, anche parlarci…“, ha scritto dalla Zorza a corredo del post che ha conquistato quasi diecimila like. “Questo cavallo si chiama Isac e la sua proprietaria Laura ce lo affida per un paio di pomeriggi a settimana. Lilly lo monta e io compero carote. Gli spazzolo la criniera, e gli racconto storie. Voi ci parlate con gli animali?”.

Nella foto, Csaba dalla Zorza accarezza la criniera del bellissimo cavallo, mentre sfoggia un outfit che ci ha decisamente conquistato. A colpire è senz’altro il meraviglioso cappotto beige scuro che indossa. Si tratta di un long coat casual chic lavorato in stampa check dalle linee verticali e orizzontali più scure che arricchiscono il capospalla rendendolo il trend della stagione invernale 2022.

Il modello doppiopetto dai revers sagomati presenta, inoltre, una maxi cintura in vita dello stesso tessuto che mette in risalto la silhouette slanciata di Csaba. Sotto al long coat, fa capolino una semplicissima t-shirt bianca, abbinata ad un paio di jeans comodi. Un look che mette ancora più in luce questo meraviglioso cappotto, che ha la capacità di rendere speciali anche gli outfit più semplici. Un capo unico che ci prende per mano e ci accompagna dolcemente verso la fine dell’inverno e l’inizio della primavera 2022.