Csaba dalla Zorza regina delle nevi: la tuta da sci Dior è semplicemente unica

Csaba dalla Zorza ha trascorso un Capodanno in famiglia, circondata dagli affetti più cari. La scrittrice e conduttrice televisiva, infatti, ha deciso di passare le feste in montagna, in Austria, dove si è concessa una riposante vacanza sulla neve. E per salutare il 2021 con stile ed eleganza, la direttrice di Marie Claire Maison ha sfoggiato un outfit davvero speciale.

Csaba dalla Zorza, infatti, ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae mentre – baciata dal sole – ammira il paesaggio innevato che la circonda, e sfoggia con orgoglio una tuta da sci bianca firmata Dior. Nel post, dalla Zorza dedica un pensiero all’anno appena trascorso: “In questi ultimi tre giorni dell’anno ho scelto di dormire, mangiare, stare all’aria aperta il più possibile e raccogliere i pensieri”.

Non so ancora cosa porterà il 2022, ma sento il bisogno di una nuova qualità della vita. Forse perché la pandemia continua ad aggredirci. Forse perché i miei ragazzi ora sono più grandi. O forse solo perché ne ho voglia. Il 2022 sarà un anno differente. O almeno, cerco di immaginarmelo così. Mentre mi appresto a vivere le ultime ore del 2021 e a festeggiare un altro capodanno a casa, solo con i miei familiari stretti. Che è un buon modo a mio avviso per stare più sicuri.

La tuta sfoggiata da dalla Zorza è un capo che fa parte della capsule collection DiorAlps, in pieno stile Anni ’80, stretta in vita e total white. Ad impreziosirla due lunghe linee colorate rosse e nere, che risalgono dal pantalone e abbracciano tutto il profilo della tuta, in taffetà tecnico trapuntato. A donare il tocco in più a questo outfit sono il motivo Dior Star tricolore sul retro e una fascia con la firma Christian Dior sul braccio.

Csaba dalla Zorza ha completato questo look con un colbacco nero e dei maxi guanti da montagna in tinta. Un trucco leggero e un immenso sorriso stampato in volto: semplicemente perfetta!