Acqua di riso per viso e capelli: un rituale di bellezza antico tornato di moda

Tra i rimedi naturali più antichi e conosciuti per prendersi cura di viso e capelli c’è l’acqua di riso, un vero elisir di bellezza che vanta diverse proprietà, utili non solo per la pelle ma anche per ogni tipo di capelli. La preparazione e l’utilizzo di questa acqua “miracolosa” è un rituale molto antico che sta tornando di moda grazie ai social network.

Le donne asiatiche infatti la utilizzano da millenni durante la loro routine di bellezza. Si hanno notizie dell’uso dell’acqua di riso in Giappone già a parte dire dal IX secolo, l’usanza è identificata con il termine Yu-Su-Ru: le donne utilizzavano l’acqua di riso per mantenere sani e splendenti i loro lunghissimi capelli, che arrivavano quasi fino al pavimento.

Non a caso il riso è considerato uno degli alimenti più importanti nella dieta giapponese. Anche le Geishe usavano lavare il loro viso con acqua di riso bollita: un vecchio trucco che le aiutava a mantenere la pelle luminosa ed elastica.

Acqua di riso: le sue proprietà

È noto infatti come l’acqua di riso sia un rimedio quasi senza eguali. L’acqua di riso è ricca di minerali, antiossidanti e vitamine del gruppo B ed E. Agisce come antinfiammatorio e lenitivo.

Per i capelli, è utile:

come trattamento anticaduta;

per combattere il lento diradamento dei capelli.

Sul viso, è utile:

per combattere le rughe e i segni del tempo che la pelle accusa giorno dopo giorno;

per migliorare il tono e l’aspetto generale della pelle;

aiuta a minimizzare i pori.

Vi raccomandiamo... Capelli lucidi e morbidi con il risciacquo acido

Come preparare l’antico di bellezza

Ognuno di noi può cimentarsi nella preparazione fai da te dell’acqua di riso da utilizzare subito sui capelli. Ci sono principalmente due metodi per prepararla, vediamo come si fa.

1. Recuperare l’acqua del riso bollito

Con questo metodo, si filtra l’acqua di cottura usata per preparare del semplice riso. Dopo averla lasciata raffreddare e riposare per qualche minuto, si può travasare in un contenitore per usarla su viso e capelli.

2. Acqua di riso fermentata

Quella fermentata si dice che sia ancora più efficace e preziosa, soprattutto sui capelli sfibrati e danneggiati, perché rilascia alcune sostanze particolari: una si chiama Pitera, che agisce sulla rigenerazione cellulare, l’altra è l’inositolo, un carboidrato che rimane all’interno delle cellule e ripara letteralmente i capelli. Ecco come prepararla:

dopo averlo sciacquato dalle impurità, mettere il riso in una ciotola ricoperto totalmente d’acqua;

lasciare in ammollo per almeno 30 minuti;

una volta che l’acqua avrà assunto un colore biancastro, va travasata in un contenitore di vetro ermetico e lasciata riposare per 2 giorni a temperatura ambiente;

successivamente è possibile spostarla in un contenitore per usarla su viso e capelli,

può essere conservata in frigorifero fino a una settimana: la temperatura fredda aiuterà a mantenere inalterate le proprietà dell’acqua fermentata.

Come usare l’acqua di riso sul viso

Ora che abbiamo capito come preparare l’antico elisir di bellezza asiatico, scopriamo come usarlo sul viso:

intingere un piccolo batuffolo di cotone nell’acqua di riso; passarlo delicatamente su tutto il viso struccato; per godere appieno dei suoi benefici, è possibile lasciare agire l’acqua di riso per circa 20 minuti come se fosse una maschera, oppure usarla al posto del tonico; passare poi al risciacquo con acqua tiepida; successivamente si può passare all’applicazione della crema idratante prevista nella propria skincare routine.

Come usare l’acqua di riso sui capelli

L’acqua di riso è perfetta per essere usata dopo lo shampoo abituale, fino a 3 volte alla settimana. Ecco come fare: